Алексей Чумаков раскрыл причину конфликта с Серовым

Москва, 21 мая. Певцы Алексей Чумаков и Александр Серов в ссоре. Разлад в отношениях пошел после выпуска программы «Один в один». Чумаков раскрыл журналистам причину конфликта с коллегой.

На телешоу певец исполнил хит Серова «Я люблю тебя до слез». По словам артиста, он искренне делал этот номер. И его удивило, что Серов так ополчился на него. Чумаков считает, что у 67-летнего певца проблемы с чувством юмора, поскольку лично для него композиция не о родителях и детях.

Оказалось, что Серов был настолько обижен на звезду «Народного артиста», что собирался «набить ему морду».

«Позже мы с ним встретились случайно на корпоративе. Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошел мимо. Может, все дело в том, что я высокого роста — 190 см. Плюс во мне 100 кг. Все думают, что я маленький и мягкий, но я высокий и крупный. А Александр не очень высокого роста. И он, видимо, передумал», — сказал артист в интервью изданию «АиФ».

Потом Серов пытался засудить Чумакова, но ничего не получилось, поскольку молодой исполнитель не нарушил закон.

Алексей Чумаков рассказал, что ему предлагали участвовать в шоу «Маска», но он отказался. По его словам, он «устал от участий в костюмировано-гримировочных шоу».