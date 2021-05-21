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21 мая 10:12
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
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Алексей Чумаков раскрыл причину конфликта с Серовым

Шоу-бизнес
Алексей Чумаков раскрыл причину конфликта с Серовым
instagram.com  /  @alexchumakoff

Москва, 21 мая. Певцы Алексей Чумаков и Александр Серов в ссоре. Разлад в отношениях пошел после выпуска программы «Один в один». Чумаков раскрыл журналистам причину конфликта с коллегой.

На телешоу певец исполнил хит Серова «Я люблю тебя до слез». По словам артиста, он искренне делал этот номер. И его удивило, что Серов так ополчился на него. Чумаков считает, что у 67-летнего певца проблемы с чувством юмора, поскольку лично для него композиция не о родителях и детях.

Оказалось, что Серов был настолько обижен на звезду «Народного артиста», что собирался «набить ему морду».

«Позже мы с ним встретились случайно на корпоративе. Когда он шел мне навстречу, я был уверен, что он меня ударит. Но он прошел мимо. Может, все дело в том, что я высокого роста — 190 см. Плюс во мне 100 кг. Все думают, что я маленький и мягкий, но я высокий и крупный. А Александр не очень высокого роста. И он, видимо, передумал», — сказал артист в интервью изданию «АиФ».

Потом Серов пытался засудить Чумакова, но ничего не получилось, поскольку молодой исполнитель не нарушил закон.

Алексей Чумаков рассказал, что ему предлагали участвовать в шоу «Маска», но он отказался. По его словам, он «устал от участий в костюмировано-гримировочных шоу».

чумаков конфликт серов
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