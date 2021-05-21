«Этот день в истории». Что произошло 21 мая, праздники, факты, люди

Сегодня в нашей стране чествуют людей, которые работают в Арктике и Антарктиде. 21 мая в России отмечают День полярника. Именно в этот день 84 года назад начала свою работу первая научно-исследовательская экспедиция полярной дрейфующей станции «Северный полюс-1». В ее состав вошли океанолог, геофизик-метеоролог и радист. Они должны были провести исследования в области освоения Крайнего Севера. Команда проработала 274 дня. За это время ученые собрали уникальный материал, который вошел в золотой фонд мировой науки.

В этот же день 184 года назад в России началась первая шахматная партия по переписке. Трое любителей бросили вызов сильнейшему шахматисту страны Александру Петрову. Партия длилась полгода.

О том, какую Международную федерацию основали в Париже 21 мая 1904 года и какой отечественный фильм, получивший премии «Оскар» и Гран-при 47 Каннского фестиваля, вышел на экраны ровно 90 лет спустя — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».