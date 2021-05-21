Орбиту МКС поднимут на 350 метров с помощью двигателей российского «Прогресса»

Москва, 21 мая. Высота орбиты Международной космической станции (МКС) будет увеличена в связи со скорой стыковкой с пилотируемым кораблем «Союз МС-19».

Такую информацию распространила пресс-служба государственной корпорации «Роскосмос».

«После проведения корректирующего маневра средняя высота орбиты МКС увеличится на 0,35 км», — заявили представители Роскосмоса.

Увеличение орбиты космической санкции будет выполнено с помощью двигателей российского грузового корабля «Прогресс МС-16», уточнили в корпорации.

Ранее сообщалось, что российская актриса Юлия Пересильд станет участницей первого художественного фильма, снятого на борту МКС. Она должна прибыть на орбиту в составе экипажа «Союза МС-19». Планы по созданию российской космической станции освещал «Царьград».