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21 мая 10:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
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09:54
Происшествия
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Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении

Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
Федеральное агентство новостей  / 

Сетевое издание «Слово и дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот» проведет онлайн-конференцию, посвященную песенному конкурсу «Евровидение-2021», которое проходит в голландском Роттердаме с 18 по 22 мая — «Евровидение-2021: прогнозы, скандалы, фавориты».

Пресс-конференция состоится в пятницу, 21 мая, в Санкт-Петербурге по адресу Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

На связь со студией выйдут:

— Сергей Соседов, музыкальный критик;

— Евгений Бабичев, музыкальный критик и журналист;

— Олег Попков, композитор и автор хитов;

— Павел Рудченко, продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик, член экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе;

— Анна Шарлай, стилист.

Участники пресс-конференции обсудят главных претендентов на призовые места и победу, возможности Манижи в финальной части конкурса, расскажут о случившихся курьезах и скандалах. Кроме того, профессиональный стилист оценит костюмы артистов и выскажется по поводу скандала с одинаковыми платьями исполнительниц.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

евровидение песня конкурс евровидение-2021 манижа
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Все новости / Шоу-бизнес / Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
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