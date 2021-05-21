Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении

Сетевое издание «Слово и дело» при поддержке Медиагруппы «Патриот» проведет онлайн-конференцию, посвященную песенному конкурсу «Евровидение-2021», которое проходит в голландском Роттердаме с 18 по 22 мая — «Евровидение-2021: прогнозы, скандалы, фавориты».

Пресс-конференция состоится в пятницу, 21 мая, в Санкт-Петербурге по адресу Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

На связь со студией выйдут:

— Сергей Соседов, музыкальный критик;

— Евгений Бабичев, музыкальный критик и журналист;

— Олег Попков, композитор и автор хитов;

— Павел Рудченко, продюсер музыкальных проектов, музыкальный критик, член экспертного совета Молодежного парламента при Государственной думе;

— Анна Шарлай, стилист.

Участники пресс-конференции обсудят главных претендентов на призовые места и победу, возможности Манижи в финальной части конкурса, расскажут о случившихся курьезах и скандалах. Кроме того, профессиональный стилист оценит костюмы артистов и выскажется по поводу скандала с одинаковыми платьями исполнительниц.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

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