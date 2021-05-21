Шарль Мишель поддержал перемирие Израиля и Палестины

Брюссель, 21 мая. Председатель Евросовета Шарль Мишель высоко оценил прекращение боевых действий между Израилем и Палестиной в секторе Газа.

Перемирие между сторонами вступило в силу в два часа ночи по местному времени. Шарль Мишель поприветствовал режим прекращения огня между вооруженными формированиями. Это может положить конец 11-дневному конфликту, сказал глава Евросовета.

Европейский политик добавил, что эту возможность нужно использовать для организации безопасности граждан, находящихся в регионе.

Перемирие между Израилем и Палестиной наступило при активном участии Египта в процессе урегулирования обстановки. Представитель ХАМАС также подтвердил прекращение огня с израильтянами.