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21 мая 10:10
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новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
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Истребитель ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе

Происшествия
Истребитель ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе
ru.wikipedia.org  /  Sheeju

Нью-Дели, 21 мая. Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился на северо-западе страны, в штате Пенджаб. Пилот военного самолета погиб.

Крушение произошло накануне вечером. Информацию о катастрофе и гибели пилота истребителя подтвердили в пресс-службе индийских ВВС.

Согласно данным сотрудников ведомства, разбился Миг-21 «Бизон», проводивший плановый учебный полет в западном секторе. Командир эскадрильи Абхинав Ч. получил смертельные травмы.

Руководство ВВС Индии выразило свои искренние соболезнования семье погибшего пилота. Известно, что с начала 2021 года произошла уже третья авиакатастрофа с участием этой модели самолета.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии разбился военный самолет. Об авиакатастрофе Як-130 в городе Барановичи сообщили очевидцы.

крушение индия ввс миг-21
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