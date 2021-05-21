Истребитель ВВС Индии потерпел крушение в Пенджабе

Нью-Дели, 21 мая. Истребитель МиГ-21 ВВС Индии разбился на северо-западе страны, в штате Пенджаб. Пилот военного самолета погиб.

Крушение произошло накануне вечером. Информацию о катастрофе и гибели пилота истребителя подтвердили в пресс-службе индийских ВВС.

Согласно данным сотрудников ведомства, разбился Миг-21 «Бизон», проводивший плановый учебный полет в западном секторе. Командир эскадрильи Абхинав Ч. получил смертельные травмы.

Руководство ВВС Индии выразило свои искренние соболезнования семье погибшего пилота. Известно, что с начала 2021 года произошла уже третья авиакатастрофа с участием этой модели самолета.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии разбился военный самолет. Об авиакатастрофе Як-130 в городе Барановичи сообщили очевидцы.