Наркоторговцы из Эквадора пытались перевезти в РФ 805 брикетов кокаина

Кито, 21 мая. Сотрудники правоохранительных органов при осмотре груза с фруктами для РФ обнаружили крупную партию запрещенных веществ.

Специалисты в несколько миллионов долларов оценивают стоимость наркотиков, обнаруженных в порту города Гуаякиль. Однако пока общий вес кокаина не раскрывается в интересах следствия. Помимо России, часть «груза» должна была отправиться в Бельгию.

Правоохранители американского штата Пенсильвания сообщили об обнаружении крупной партии наркотиков доме местных жителей, сообщало Федеральное агентство новостей. Супруги Кристофер Уэйкерт и Тара Галлуччи хранители у себя запрещенные вещества на сумму в 1 млн долларов, а также огнестрельное оружие и патроны к нему.