Драгоценности на 160 млн рублей найдены в лесу под Казанью

Казань, 21 мая. Правоохранители в Татарстане обнаружили четыре мешка с драгоценностями, которые были похищены в 2018 году гражданином Колумбии.

Инцидент произошел при погрузке ювелирных изделий после участия в выставке в Казани. Злоумышленник украл чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 млн рублей. Выяснилось, что товар пропал уже в аэропорту.

Полицейским удалось установить личность предполагаемого грабителя. Им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро, который участвовал в упаковке багажа. Суд вынес решение заочно арестовать злоумышленника.

Обвиняемого задержали в сентябре 2019 года на территории Аргентины, после чего он был экстрадирован в Россию. На допросе он признался, куда спрятал драгоценности, но точное место не указал. Полицейские исследовали огромную территорию лесополосы, про которую рассказал колумбиец. В конце концов драгоценности удалось найти.

У дочери Шпигеля изъяли подаренные певцом Басковым драгоценности, сообщал портал URA.RU. Кольца и украшения дочери бизнесмена были подарены ранее экс-супругом, народным артистом РФ Николаем Басковым.