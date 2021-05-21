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21 мая 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
Происшествия
Фонтан высотой c пятиэтажный дом забил на Ленинском проспекте в Петербурге
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Определено заболевание, которым страдает каждый седьмой человек на Земле

Общество
Определено заболевание, которым страдает каждый седьмой человек на Земле
pxhere.com

Москва, 21 мая. Более 1,1 млрд человек в мире или каждый седьмой страдает от гипертонии. Медики выявляют это заболевание не только у пожилых, но и у молодых пациентов.

Инфаркт и инсульт — главные последствия гипертонии. Их появление может привести к летальному исходу. Многие люди не измеряют артериальное давление, если у них нет жалоб, что в корне неверно, считают медики. Такое заболевание может возникнуть даже у молодежи. Работа, стресс и недостаток сна способны спровоцировать развитие гипертонии.

Врачи рекомендуют измерять артериальное давление несколько раз в неделю после работы. Это следует делать и при отсутствии жалоб на здоровье. Чаще всего гипертония проявляется в виде пульсирующей боли в затылке, шуме в ушах, головокружении и пошатывании. Существует мнение, что кофе опасен для гипертоников. В действительности это не так. Кофе, наоборот, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы снизить артериальное давление, нужно пить свекольный сок. В нем содержится множество полезных микроэлементов. Еще следует добавить в рацион фисташки. Они оказывают влияние на систолическое и диастолическое артериальное давление.

здоровье гипертония рекомендации
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