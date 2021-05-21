Определено заболевание, которым страдает каждый седьмой человек на Земле

Москва, 21 мая. Более 1,1 млрд человек в мире или каждый седьмой страдает от гипертонии. Медики выявляют это заболевание не только у пожилых, но и у молодых пациентов.

Инфаркт и инсульт — главные последствия гипертонии. Их появление может привести к летальному исходу. Многие люди не измеряют артериальное давление, если у них нет жалоб, что в корне неверно, считают медики. Такое заболевание может возникнуть даже у молодежи. Работа, стресс и недостаток сна способны спровоцировать развитие гипертонии.

Врачи рекомендуют измерять артериальное давление несколько раз в неделю после работы. Это следует делать и при отсутствии жалоб на здоровье. Чаще всего гипертония проявляется в виде пульсирующей боли в затылке, шуме в ушах, головокружении и пошатывании. Существует мнение, что кофе опасен для гипертоников. В действительности это не так. Кофе, наоборот, уменьшает риск возникновения сердечно-сосудистых осложнений, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Чтобы снизить артериальное давление, нужно пить свекольный сок. В нем содержится множество полезных микроэлементов. Еще следует добавить в рацион фисташки. Они оказывают влияние на систолическое и диастолическое артериальное давление.