Чиновницы Минпромторга украли полмиллиарда рублей благодаря «виртуальным» лекарствам

Москва, 21 мая. Две сотрудницы Минпромторга смогли похитить около полумиллиарда рублей благодаря ложным данным о закупке медикаментов.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что задержанные чиновницы похитили из государственного бюджета крупную сумму, пишет URA.RU. По словам парламентария, подозреваемые «заработали» эти деньги при помощи документов о закупке медикаментов, которая в действительности не осуществлялась.

Чиновницы попали в руки правоохранителей 20 мая. Следствие направило в суд ходатайство об их аресте. В отношении одной фигурантки требование было удовлетворено — она пробудет под стражей до 19 июля.