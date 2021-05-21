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21 мая 10:11
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
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Пятничный выпуск шоу «Слово против слова»: Нужно ли отменять ЕГЭ

  /   Обновлено: 21 мая 2021 10:07
Общество
Пятничный выпуск шоу «Слово против слова»: Нужно ли отменять ЕГЭ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

В пятницу, 21 мая, в 15:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» пройдут очередные публичные дебаты. В эту пятницу они будут посвящены Единому государственному экзамену — ЕГЭ.

Согласно опросам населения, около 70% граждан России считают ЕГЭ вредным или бессмысленным и полагают, что возвращение традиционной системы экзаменов улучшит качество образования. В свою очередь защитники ЕГЭ напоминают, что именно эта система позволила жителям российской провинции поступать в вузы обеих столиц и прочих крупных российских городов.

Нужно ли отменять ЕГЭ, поспорят на площадке Медиагруппы «Патриот»:

— Константин Тхостов, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369;

— Александр Перминов, председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы от ведущего;

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от журналистов.

К итоговому материалу, где мы разместим видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится неделю — до четверга 27 мая. В этом день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 28 мая.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в наших мероприятиях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

егэ экзамены слово против слова
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