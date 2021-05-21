В пятницу, 21 мая, в 15:00 на площадке пресс-центра Медиагруппы «Патриот» пройдут очередные публичные дебаты. В эту пятницу они будут посвящены Единому государственному экзамену — ЕГЭ.

Согласно опросам населения, около 70% граждан России считают ЕГЭ вредным или бессмысленным и полагают, что возвращение традиционной системы экзаменов улучшит качество образования. В свою очередь защитники ЕГЭ напоминают, что именно эта система позволила жителям российской провинции поступать в вузы обеих столиц и прочих крупных российских городов.

Нужно ли отменять ЕГЭ, поспорят на площадке Медиагруппы «Патриот»:

— Константин Тхостов, член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369;

— Александр Перминов, председатель Совета регионального отделения «Справедливой России» в Ленинградской области.

Сценарий дебатов предполагает три этапа мероприятия:

— вопросы от ведущего;

— вопросы участников друг другу;

— вопросы от журналистов.

К итоговому материалу, где мы разместим видео, будет прикреплен опрос, в ходе которого любой наш читатель сможет выразить свое мнение и отдать голос за участника дебатов.

Голосование продлится неделю — до четверга 27 мая. В этом день мы объявим победителя и опубликуем анонс следующих дебатов, которые состоятся в пятницу, 28 мая.

Напомним, Федеральное агентство новостей (ФАН) объявило о запуске на площадке медиацентра «Патриот» общественно-политических дебатов «Слово против слова» в апреле 2021 года.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в наших мероприятиях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

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