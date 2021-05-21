Два новых корвета для Тихоокеанского флота ВМФ РФ заложат в ближайшее время

Москва, 21 мая. Корветы «Грозный» и «Буйный» для ВМФ РФ будут заложены на Амурском судостроительном заводе (АСЗ). Об этом сообщил командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

По его словам, корветы будут заложены в ближайшее время. Корабли станут первыми, строящимися в рамках реализации государственного оборонного заказа на 2021 год.

«Надеемся, что в самое ближайшее время командование флота получит приглашение от руководства АСЗ на закладку еще двух новых кораблей. На стапелях предприятия планируется заложить корвет проекта 20380 — «Грозный» и корвет проекта 20385 - «Буйный», — сказал он.

Ранее стало известно, что в 2021 году в состав ВМФ РФ поступят около 40 кораблей и судов различного назначения и класса. Флот пополнится атомным подводным крейсером проекта «Борей-А», первой серийной подлодкой проекта «Ясень-М», а также другими кораблями и подлодками.