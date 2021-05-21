Сергей Пенкин назвал причину развода с женой-англичанкой

Москва, 21 мая. Знаменитый певец Сергей Пенкин объяснил, почему развелся с бывшей женой — английской журналисткой. Их брак распался из-за ультиматума, который поставила артисту экс-супруга.

Пенкин, по его словам, всегда хотел построить счастливую семью. Певец очень комфортно чувствовал себя с женой-англичанкой, поскольку между ними не было никаких комплексов. Супруги могли разговаривать на любые темы или пойти вместе куда-то повеселиться.

Однако в итоге жена захотела, чтобы исполнитель переехал к ней в Великобританию. Журналистка поставила Пенкина перед выбором — либо он уезжает с ней в другую страну, либо они расстаются. Это и стало причиной их развода.

«Я решил остаться. Зачем мы там нужны? Мы там люди второго сорта. А здесь ты становишься одним из первых на эстраде человеком», — объяснил свое решение артист в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия-1».

Сергей Пенкин заявлял, что у него якобы был роман с двумя солистками группы «Мираж». Впоследствии артист опроверг эти слова, признавшись, что просто пошутил. Солисток певец назвал «просто хорошими девчонками».