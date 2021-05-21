ВСУ обстреляли Донецк из тяжелых минометов

Донецк, 21 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают грубо нарушать режим прекращения огня в Донбассе.

Обстрелу ВСУ из крупнокалиберных минометов утром 21 мая подверглись окраины Донецка, согласно сообщению официальных представителей Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК).

Минометный огонь со стороны позиций ВСУ велся по району «Вольво-центра», было выпущено 14 боеприпасов калибра 120 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ сбили собственный беспилотный летательный аппарат типа «Мэвик».