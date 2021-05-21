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21 мая 10:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
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Возрождение культурных традиций после пандемии обсудят в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 21 мая 2021 09:55
Общество
Возрождение культурных традиций после пандемии обсудят в медиацентре «Патриот»
pixabay.com  /  Pexels

В пятницу, 21 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Марии Сафарьянц. Скрипач, концертмейстер, художественный руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», заслуженная артистка России расскажет о возрождении культурной активности в Петербурге и России после пандемии.

Мы узнаем, как музыканты провели пандемийные месяцы, были ли потери в составе оркестров и фестиваля в целом, как помогали государство или бизнес, расспросим о планах на будущее.

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц на протяжении более четверти века держит высочайшую планку одного из самых значимых и любимых фестивалей города. Одна из главных особенностей фестиваля — живое звучание классической музыки в уникальных интерьерах дворцов Санкт-Петербурга. В концертах принимают участие звезды мировой сцены, лучшие российские исполнители.

Концерты фестиваля на протяжении нескольких лет входят в официальную культурную программу ПМЭФ.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

медиагруппа патриот мария сафарьянц дворцы санкт-петербурга
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