Возрождение культурных традиций после пандемии обсудят в медиацентре «Патриот»

В пятницу, 21 мая, в 13:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» пройдет брифинг Марии Сафарьянц. Скрипач, концертмейстер, художественный руководитель фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга», заслуженная артистка России расскажет о возрождении культурной активности в Петербурге и России после пандемии.

Мы узнаем, как музыканты провели пандемийные месяцы, были ли потери в составе оркестров и фестиваля в целом, как помогали государство или бизнес, расспросим о планах на будущее.

Напомним, международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» под руководством заслуженной артистки России Марии Сафарьянц на протяжении более четверти века держит высочайшую планку одного из самых значимых и любимых фестивалей города. Одна из главных особенностей фестиваля — живое звучание классической музыки в уникальных интерьерах дворцов Санкт-Петербурга. В концертах принимают участие звезды мировой сцены, лучшие российские исполнители.

Концерты фестиваля на протяжении нескольких лет входят в официальную культурную программу ПМЭФ.

Прямой эфир пройдет здесь.

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