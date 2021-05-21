«Как в теплой ванне посидел»: Зеленский на пресс-конференции избежал острых вопросов

После второй ежегодной пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского местные СМИ и аналитики активно обсуждают ее основные тезисы, а главное — то, что осталось за кадром. Эксперты отметили, что нынешнее общение главы государства с прессой не вызвало особого интереса у граждан. Украинцы уже поняли, в какой стране им предстоит жить при Зеленском, поэтому вместо просмотра «новостей от Зе» они предпочитают либо лихорадочно зарабатывать на жизнь, либо готовиться к отъезду за границу, передает корреспондент ФАН из Киева.

Большая пресс-конференция Владимира Зеленского, посвященная двухлетию его работы на посту президента, прошла на территории авиазавода «Антонов» в Киеве и длилась почти три часа. За это время украинский лидер умудрился не затронуть массу важнейших, волнующих всю страну проблем, а также уйти от целого ряда прямых вопросов на острые темы. По мнению политологов, Зеленский старательно играл «простого и открытого президента», стараясь при этом не дать ни одного внятного обещания или сказать яркую фразу.

Один из популярных Telegram-каналов даже составил полутораминутную подборку фраз и заявлений президента Украины, которые начинались с фраз «Я не знаю», «Я не понимаю» или «Я не совсем в курсе». Все это вызвало крайне неоднозначную реакцию у политологов и СМИ, в которой явно преобладал негатив. Кстати, в день пресс-конференции стало известно: только 24% украинцев оценили второй год работы Владимира Зеленского на посту президента на «отлично» или «хорошо». 34% — на «удовлетворительно», а 42% — на «неудовлетворительно» или «ужасно». Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг».

Как сообщил украинский журналист и блогер Юрий Ткачев, свою пресс-конференцию Зеленский не случайно провел именно на авиастроительном заводе «Антонов».

«Президент восседал на фоне огромного транспортного самолета «Руслан», а также на фоне недостроенной «Мрии», заброшенной после распада Союза, и рассказывал, как он намерен развивать Украину, чтобы сделать ее «страной мечты». В качестве одного из примеров улучшений жизни он привел то, что Украина… занялась своей авиастроительной отраслью и начала заказывать самолеты у «Антонова» (первый Ан для нужд Минобороны Украины обещали сдать якобы в 2023-м. — Прим. ФАН). То есть расчет был на символичность места, — заявил Ткачев. — Но что-то было не так с самолетом Ан-225 «Мрия» за спиной у Зеленского. У него не было двигателей. Вряд ли предприимчивые украинцы уже успели снять движки с единственного в мире самолета-супертяжа. Просто это второй экземпляр этого самолета, который начали строить еще в СССР, да так и не достроили. При Украине его тоже не достроили. Зато на фоне него теперь можно классно позировать перед камерами. Главное — нарисовать желто-синюю ленточку на борту!»

Блогер отметил — завод «Антонов» действительно символ того, что происходило с Украиной в последние семь лет. Начиная с 2014 года, когда прервались поставки комплектующих из России, на легендарном предприятии, когда-то строившем самые большие в мире самолеты, фактически остановилось производство. И, несмотря на все усилия, вернуться к стабильному производству не получается до сих пор.

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«В целом пресс-конференция Зеленского получилась, мягко говоря, не очень интересной. Сплошное «бе-бе-бе» и высокохудожественное жевание соплей в сахаре. Но можно ли было ожидать другого? Вряд ли. В конце концов, что интересного может рассказать актер, играющий роль президента некого образования, которое играет роль независимого государства? Вот если бы вместо него пресс-конференцию давала посол США в Киеве — вот это да, вот это бы я посмотрел!» — жестко иронизирует блогер.

Известный киевский политолог Андрей Головачев отметил, что пресс-конференции президентов Украины мало чем отличаются от пленумов ЦК КПСС.

«Все пресс-конференции всех президентов Украины за всю историю независимости, по сути, представляли собой некий полурелигиозный ритуал. Главная цель — напомнить охлосу (от древнегреческого слова, означающего толпу. — Прим. ФАН), что страна движется к некой великой цели, при достижении которой у всех настанет счастье. Надо просто немного потерпеть и подзатянуть пояса. Вторая цель ритуала — доказать охлосу, что все на самом деле обстоит значительно лучше, чем в реальности, и страна уверенно движется к царствию небесному, то есть к «еврокоммунизму». При этом лидер Украины должен произнести ритуальную фразу: «Нынешнее поколение украинцев обязательно будет жить в Евросоюзе!» Наконец, еще одна задача такого общения: убедить охлос, что «Кормчий нации» — единственный человек в стране, которому доступно сокровенное знание. И поэтому он тот, кто знает путь, ведущий в светлое будущее», — образно изложил свою точку зрения Головачев.

Все пресс-конференции президентов Украины, по его мнению, — торжественная презентация некой несуществующей реальности, организованной для избранных журналистов.

«Но по-другому, увы, и быть не может. Ведь, с точки зрения государственных институтов, взаимоотношений государства и общества, Украина по-прежнему остается советским образованием. Страна никак не может пройти этап модернизации и все еще пребывает, по сути, в традиционной архаичной крестьянской культуре. Поэтому все характерные родовые черты «совкового» образа жизни остаются в нашей действительности. Только в несколько модифицированном виде, адаптированном под государственно-олигархический капитализм, — указал Головачев. — Не стала исключением и вторая пресс-конференция Зеленского. Его доклад стал некой нудной гнусавой солянкой, включающей в себя элементы брежневского застоя, хрущевской оттепели и чегеваровской наивности. И да, кривляния и самолюбования Зеленского там, как обычно, были в избытке».

Общественный активист и блогер Александр Скубченко указал: за три часа пресс-конференции Зеленскому не задали ни одного вопроса по тарифам ЖКХ, ни одного — о его неисполненных обещаниях украинцам.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов