«Аэрофлот» рассматривает увеличение разрешенного для перелета в салоне веса питомцев

Москва, 21 мая. Компания «Аэрофлот» может разрешить перевозить более крупных животных в салоне самолета. Такую информацию предоставили в пресс-службе перевозчика.

Максимальный разрешенный вес будет включать в себя массу контейнера, уточнили сотрудники авиакомпании. «Аэрофлот» может допустить перевозку питомцев в переноске общим весом более восьми килограммов в ходе полета не более трех часов.

Также пассажирам авиакомпании могут разрешить летать в самолете с брахицефальными породами собак. Кроме того, авиаперевозчик обсуждает увеличение квоты по количеству перевозимых питомцев одним пассажиром.