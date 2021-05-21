Курсы доллара и евро выросли на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 21 мая. Биржевые курсы доллара и евро растут на старте сессии Московской биржи в пятницу.

Так, по состоянию на 07:05 по московскому времени американская валюта выросла на 4,25 копейки и составила 73,5 рубля за доллар. Тем временем курс евро прибавил 6,25 копейки — до 89,9 рубля за денежную единицу.

Доллар является удобным базовым активом с точки зрения инвестиций, заявил аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Его стоит приобретать за местную валюту по наиболее низкому курсу. Он напомнил, что средневзвешенный курс за последний год — 74,2 рубля за денежную единицу.