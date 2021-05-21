Крым намерен взыскать с Украины 1,5 трлн рублей за «водную блокаду»

Симферополь, 21 мая. Крымские власти находятся на финальной стадии подготовки искового заявления в адрес Украины по поводу «водной блокады». Об этом сообщил вице-спикер парламента республики Ефим Фикс.

Парламентарий подчеркнул, что был причинен колоссальный ущерб. По словам главы рабочей группы по оценке причиненного вреда, сумма возмещения затрат оценивается в 1,37 трлн рублей.

«Мы подходим к финишу в части подготовки иска в судебные инстанции о взыскании ущерба, который понес Крым от водной блокады, устроенной Украиной, — пояснил Фикс.

Он заявил, что исковое заявление еще будет обсуждаться уполномоченными лицами на заседании рабочей группы. Далее, по словам вице-спикера, его передадут в суд.

Ранее власти Крыма сообщили о своем отношении к закону США, который подразумевает непризнание республики. В ответ на это они пригрозили поставить под сомнение суверенитет Аляски в составе Соединенных Штатов.