Крым намерен ответить США на закон о непризнании республики

Симферополь, 21 мая. Крым может принять закон о непризнании суверенитета США над Аляской. С таким заявлением выступил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Таким образом власти полуострова решили отреагировать на американский закон, который подразумевает непризнание республики в составе Российской Федерации. Однако крымчан такие меры не особо волнуют, пишет РИА Новости.

«От того, признают они Крым или нет, ни в России, ни в Крыму ничего не изменится», — заявил Фикс.

Инициативу американской стороны он назвал «неинтересной». По его словам, республика не намерена обдумывать такие решения США, так как полностью довольна жизнью в составе РФ.

Очевидно, что в составе Украины Крым не пользовался особым вниманием властей. Директор ГУП РК «Вода Крыма» Максим Новик рассказал, в насколько удручающем состоянии им достались водоемы и канализация, которым требуются масштабные работы по очистке.