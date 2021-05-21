Россияне после снятия ограничений по коронавирусу продолжают заказывать еду

Москва, 21 мая. Продажа еды в интернете выросла в России в четыре раза. Кратное увеличение онлайн-заказов подтвердили и крупнейшие сервисы заказа питания.

Пандемия коронавируса поспособствовала развитию малых предприятий. В период самоизоляции россияне стали часто заказывать доставку на дом, однако и постепенное снятие ограничений не снизило возросший спрос на готовые блюда и продукты. Специалисты предполагают, что в конце 2021 года рынок доставки может вырасти в 1,5 раза, до 250 млрд рублей. Данные содержатся в исследовании Tinkoff Data.

«В этом сегменте регионы растут быстрее столиц: там выгоднее открывать службу доставки еды, потому что рынок не переполнен и конкуренция меньше», — говорится в исследовании.

Недавно шеф-повара предостерегли от заказа некоторых блюд в ресторанах. Например, по их словам, в заведениях специалисты могут некачественно приготовить стейк прожарки well done.