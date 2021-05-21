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21 мая 10:10
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
Происшествия
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Россияне после снятия ограничений по коронавирусу продолжают заказывать еду

Экономика
Россияне после снятия ограничений по коронавирусу продолжают заказывать еду
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 21 мая. Продажа еды в интернете выросла в России в четыре раза. Кратное увеличение онлайн-заказов подтвердили и крупнейшие сервисы заказа питания.

Пандемия коронавируса поспособствовала развитию малых предприятий. В период самоизоляции россияне стали часто заказывать доставку на дом, однако и постепенное снятие ограничений не снизило возросший спрос на готовые блюда и продукты. Специалисты предполагают, что в конце 2021 года рынок доставки может вырасти в 1,5 раза, до 250 млрд рублей. Данные содержатся в исследовании Tinkoff Data.

«В этом сегменте регионы растут быстрее столиц: там выгоднее открывать службу доставки еды, потому что рынок не переполнен и конкуренция меньше», — говорится в исследовании.

Недавно шеф-повара предостерегли от заказа некоторых блюд в ресторанах. Например, по их словам, в заведениях специалисты могут некачественно приготовить стейк прожарки well done.

продукты спрос доаставка
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Все новости / Экономика / Россияне после снятия ограничений по коронавирусу продолжают заказывать еду
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