Аналитик Иванов допустил снижение цен на вторичное жилье

Москва, 21 мая. Цены на вторичное жилье в России могут начать падать в начале осени, считает аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Эксперт указал на снижение спроса на покупку недвижимости, который наблюдается в мае. По его словам, после снижения спроса, в течение двух–трех месяцев собственники жилья желают продать недвижимость по старой цене, когда был высокий спрос на квартиры и дома.

"Потом постепенно начинают ее снижать. Сначала делают скидки, а затем постепенно снижают и цену", — сказал Иванов в беседе с изданием URA.RU.

Он сообщил, что снижение цены на вторичное жилье вероятнее всего в тех регионах, где больше всего продавцов готовы сделать скидку на жилье. По его мнению, наибольшая вероятность стагнации цен на рынке вторичной недвижимости с учетом высокого дисконта: в Новосибирске, Самаре, Челябинске, Красноярске и Перми.

Аналитики ЦИАН перечислили российские города-миллионники, где быстрее всего дорожало жилье. Воронеж, Омск и Казань показывали самую активную динамику роста цен.