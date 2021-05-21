Саратовский завод уклонился от уплаты 122 млн рублей налогов

Саратов, 21 мая. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении организации, специализирующейся на производстве и оптовой торговле арматурой. По сведениям правоохранительных органов, компания подала ложные сведения в налоговую службу, попытавшись тем самым уклониться от уплаты налогов на 122 млн рублей.

«Подобные ситуации выглядят позорными для наших бизнесменов. Поэтому наша область и живет бедно, ведь никто не хочет платить по счетам. Эти граждане считают себя самыми хитрыми, прекрасно понимая, что неуплата налогов — это, фактически, воровство из бюджета», — рассказала корреспонденту ФАН экономист Алена Попова.

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