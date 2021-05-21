Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня

Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа

Несколько взрывов на территории сектора Газа, вой сирен на приграничной территории в Израиле за час до полуночи. А дальше — тишина. Перемирие между Израилем и палестинскими движениями вступило в силу в 02:00 ночи по местному и московскому времени. Впрочем, тишина длилась недолго: вскоре воздух в секторе Газа прорезали звуки тысяч автомобильных сигналов. Счастливые люди вышли на улицы, словно в стране объявили национальный праздник.

Посредником в переговорах о прекращении огня выступил Египет, отправивший делегации утверждать перемирие к израильтянам и палестинцам. Они же будут следить за его соблюдением. Однако, пока в одной части света страсти поутихли, в другой градус напряжения снизить пока не удалось. В Нью-Йорке друг на друга двинулись два шествия: с одной стороны — в поддержку Израиля, с другой — Палестины. Кровопролития пока удалось избежать. Живой стеной между группами встали полицейские. В итоге правоохранителям пришлось применить силу, чтобы утихомирить провокаторов.