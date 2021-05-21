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21 мая 10:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:07
Общество
Памятник академику Сахарову установят в Москве
10:07
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал причину расставания со второй женой
10:05
Общество
Принудительные работы вместо тюрьмы обсудят в медиацентре «Патриот»
10:05
Экономика
Названа одна из версий подорожания продуктов в мире
10:03
Общество
Путин поручил определить соотношение численности россиян и иностранцев в школах
10:02
ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
10:01
Политика
В Кремле указали на важность работы в сфере «мягкой силы»
10:00
Происшествия
Петербурженку изнасиловали в гостях и украли мобильный телефон
10:00
Происшествия
Школьник с ножом напал на учителя в Пермском крае
09:59
Происшествия
Вскрытие трупа убийцы трех вахтовиков провели в Екатеринбурге
09:59
Экономика
Минфин США выступил за мировой налог для корпораций
09:58
Происшествия
Неосторожный рабочий едва не лишился ноги на производстве в Пензе
09:58
Общество
Роспотребнадзор объяснил опасность «черной плесени»
09:57
Шоу-бизнес
Слава Марлоу объяснил, почему больше не хочет работать с Моргенштерном
09:56
Общество
Минздрав РФ рекомендовал обследовать всех проживающих с заболевшими COVID-19
09:56
Политика
Офис Зеленского отреагировал на скандал с косовороткой
09:54
Общество
Песков дал один ответ на все высказывания ковид-диссидентов
09:54
Шоу-бизнес
Критики и эксперты в пресс-центре «Патриот» оценят шансы Манижи на Евровидении
09:54
Общество
Народный художник СССР Таир Салахов умер в Германии
09:54
Происшествия
Фонтан высотой c пятиэтажный дом забил на Ленинском проспекте в Петербурге
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Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня

ФАН-ТВ
Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
Global Look Press  /  Mohammed Talatene / dpa

Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа

Несколько взрывов на территории сектора Газа, вой сирен на приграничной территории в Израиле за час до полуночи. А дальше — тишина. Перемирие между Израилем и палестинскими движениями вступило в силу в 02:00 ночи по местному и московскому времени. Впрочем, тишина длилась недолго: вскоре воздух в секторе Газа прорезали звуки тысяч автомобильных сигналов. Счастливые люди вышли на улицы, словно в стране объявили национальный праздник.
Посредником в переговорах о прекращении огня выступил Египет, отправивший делегации утверждать перемирие к израильтянам и палестинцам. Они же будут следить за его соблюдением. Однако, пока в одной части света страсти поутихли, в другой градус напряжения снизить пока не удалось. В Нью-Йорке друг на друга двинулись два шествия: с одной стороны — в поддержку Израиля, с другой — Палестины. Кровопролития пока удалось избежать. Живой стеной между группами встали полицейские. В итоге правоохранителям пришлось применить силу, чтобы утихомирить провокаторов.

Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам

Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
kremlin.ru  / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении 11 населенным пунктам почетных званий. С таким предложением Турчак выступил на заседании организационного комитета «Победа». Инициатива коснется Красноярска, Северодвинска, Пензы, Кирова, Коломны, Барнаула, Магадана, Тюмени, Рыбинска, Комсомольска-на-Амуре и Каменска-Уральского. Все указанные города будут удостоены звания «Город трудовой доблести».

В России упростили порядок получения налоговых вычетов

Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
pixabay.com  /  Firmbee

Россиянам больше не придется заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы для получения вычета по расходам на приобретение недвижимости и земли. Аналогичное правило распространяется на погашение процентов по ипотеке. Для оформления вычета достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Еще одно изменение коснулось сроков получения вычетов, которые снизились с четырех до полутора месяцев. Налоговая будет получать подтверждающие возврат средств документы от банков. Упрощенный порядок действует в ситуации с вычетами, право на которые возникло с января 2020 года.

Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске

Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня
vk.com  / ГУ МЧС России по Свердловской области

Огонь охватил двухэтажное здание в переулке Связи в Южно-Сахалинске. Из здания эвакуировали 20 жильцов. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасательной службы в 21 мая в 06:47 по местному времени. Во время прибытия пожарных полыхал цокольный этаж дома. К ликвидации возгорания привлекли 18 спасателей и четыре единицы техники. В 07:16 пожар был локализован, а в 08:03 огонь полностью потушили. Благодаря оперативным действиям спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.

 

путин пожар израиль египет экономика чп южно-сахалинск палестина происшествия награждение сектор газа налоговый вычет
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