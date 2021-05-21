Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа. События дня

Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
Несколько взрывов на территории сектора Газа, вой сирен на приграничной территории в Израиле за час до полуночи. А дальше — тишина. Перемирие между Израилем и палестинскими движениями вступило в силу в 02:00 ночи по местному и московскому времени. Впрочем, тишина длилась недолго: вскоре воздух в секторе Газа прорезали звуки тысяч автомобильных сигналов. Счастливые люди вышли на улицы, словно в стране объявили национальный праздник.
Посредником в переговорах о прекращении огня выступил Египет, отправивший делегации утверждать перемирие к израильтянам и палестинцам. Они же будут следить за его соблюдением. Однако, пока в одной части света страсти поутихли, в другой градус напряжения снизить пока не удалось. В Нью-Йорке друг на друга двинулись два шествия: с одной стороны — в поддержку Израиля, с другой — Палестины. Кровопролития пока удалось избежать. Живой стеной между группами встали полицейские. В итоге правоохранителям пришлось применить силу, чтобы утихомирить провокаторов.
Владимир Путин присвоит почетные звания 11 российским городам
kremlin.ru / Администрация президента России
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака о присвоении 11 населенным пунктам почетных званий. С таким предложением Турчак выступил на заседании организационного комитета «Победа». Инициатива коснется Красноярска, Северодвинска, Пензы, Кирова, Коломны, Барнаула, Магадана, Тюмени, Рыбинска, Комсомольска-на-Амуре и Каменска-Уральского. Все указанные города будут удостоены звания «Город трудовой доблести».
В России упростили порядок получения налоговых вычетов
pixabay.com / Firmbee
Россиянам больше не придется заполнять налоговую декларацию и предоставлять подтверждающие документы для получения вычета по расходам на приобретение недвижимости и земли. Аналогичное правило распространяется на погашение процентов по ипотеке. Для оформления вычета достаточно заполнить заявление в личном кабинете на сайте Федеральной налоговой службы. Еще одно изменение коснулось сроков получения вычетов, которые снизились с четырех до полутора месяцев. Налоговая будет получать подтверждающие возврат средств документы от банков. Упрощенный порядок действует в ситуации с вычетами, право на которые возникло с января 2020 года.
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
vk.com / ГУ МЧС России по Свердловской области
Огонь охватил двухэтажное здание в переулке Связи в Южно-Сахалинске. Из здания эвакуировали 20 жильцов. Сигнал о происшествии поступил на пульт спасательной службы в 21 мая в 06:47 по местному времени. Во время прибытия пожарных полыхал цокольный этаж дома. К ликвидации возгорания привлекли 18 спасателей и четыре единицы техники. В 07:16 пожар был локализован, а в 08:03 огонь полностью потушили. Благодаря оперативным действиям спасателей, в результате происшествия никто не пострадал.