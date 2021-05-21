Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору детских антистресс-игрушек

Москва, 21 мая. НИИ по запросу Роспотребнадзора провели исследования и изучили влияние популярных антистресс-игрушек на детей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Идея исследования принадлежала родителям, которые просили провести соответствующую проверку. Объектами исследования стали поп-ит, симпл-димпл, сквиш, пишет «Вечерняя Москва».

Игрушки испытывали на людях, у которых имеются неврологические заболевания. Выяснилось, что у испытуемых снижался риск проявления напряжения в результате реакции на болезненный раздражитель благодаря этим игрушкам.

Однако ведомство предупреждает, что перед покупкой антистресс-игрушки необходимо тщательно осмотреть на наличие дефектов и качество. Кроме того, на этикетке должны содержаться данные о материалах, которые использовали при изготовлении вещи, сроке службы и другом.

Ранее Роспотребнадзор заявил о важности «санитарного щита» в России. Эта стратегия предполагает усовершенствование работы в сфере безопасности здоровья граждан.