Власти Японии разрешили использование вакцин Moderna и AstraZeneca в стране

Токио, 21 мая. Американская вакцина Moderna и британско-шведская AstraZeneca получили официальное одобрение в Японии. В стране уже идет вакцинация от COVID-19 препаратом Pfizer/BioNTech.

Разрешение на использование вакцин было выдано Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Согласно информации японских СМИ, вакцинация препаратом от AstraZeneca начнется в стране не сразу. Перед включением препарата в прививочную кампанию его проверят на безопасность для граждан из разных возрастных групп.

Вакцинацию препаратом Moderna планируется начать уже на следующей неделе. Прививки будут делаться в крупных центрах иммунизации, расположенных в Токио и Осаке.

Австралия ранее сообщила о шести новых случаях тромбоза среди пациентов, привившихся препаратом AstraZeneca. Всего в стране подтверждено 24 таких случая. А в Канаде после вакцинации британско-шведским препаратом скончались два человека.