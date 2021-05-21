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21 мая 08:38
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новостей
08:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору детских антистресс-игрушек
08:21
Общество
Власти Японии разрешили использование вакцин Moderna и AstraZeneca в стране
08:19
Общество
Жители России стали реже изменять фамилию и имя
08:12
Наука
Муравьиный запах может стать средством отпугивания пауков
08:12
Происшествия
Льдины диаметром 20 мм обрушились на Оренбургскую область
08:01
Наука
Найдена зависимость депрессии от воспалительных процессов в организме
08:00
Ближний Восток
Эрдоган пообещал озвучить сенсацию на Кипре
08:00
Общество
Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей
07:52
Экономика
Аналитик Емельянов назвал оптимальный период для покупки доллара
07:44
Экономика
Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ
07:31
Общество
ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата
07:24
Общество
Синяки на теле могут говорить о циррозе печени
07:12
Общество
Юрист Коростелев назвал бессмысленной прописку в сносимом доме
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
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06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
Все новости

Жители России стали реже изменять фамилию и имя

Общество
Жители России стали реже изменять фамилию и имя
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 21 мая. Количество записей актов о смене имени, фамилии или отчества в России уменьшилось на 9 тыс. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции России.

Управления Минюста в 2020 году зарегистрировало 82 416 записей актов о смене фамилии или инициалов. В свою очередь, за определенный период 2019 года 91 333 человека поменяли ФИО.

В первом квартале текущего года в России уже зарегистрировано 25 654 акта. Об этом пишет RT со ссылкой на слова пресс-службы Министерства юстиции Российской Федерации.

Ранее в Минюст на регистрацию направили порядок помещения нетрезвых россиян в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Распоряжение уже согласовано с Минздравом, сообщили в МВД.

россия минюст смена фамилии
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