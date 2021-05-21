Жители России стали реже изменять фамилию и имя

Москва, 21 мая. Количество записей актов о смене имени, фамилии или отчества в России уменьшилось на 9 тыс. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства юстиции России.

Управления Минюста в 2020 году зарегистрировало 82 416 записей актов о смене фамилии или инициалов. В свою очередь, за определенный период 2019 года 91 333 человека поменяли ФИО.

В первом квартале текущего года в России уже зарегистрировано 25 654 акта. Об этом пишет RT со ссылкой на слова пресс-службы Министерства юстиции Российской Федерации.

Ранее в Минюст на регистрацию направили порядок помещения нетрезвых россиян в медицинские вытрезвители и подразделения полиции. Распоряжение уже согласовано с Минздравом, сообщили в МВД.