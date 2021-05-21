Муравьиный запах может стать средством отпугивания пауков

Оттава, 21 мая. Многие пауки не селятся в местах, где обитали огненные муравьи. Их запах может быть сигналом опасности для членистоногих, считают ученые из Университета Саймона Фрезера.

Для эксперимента ученые поместили черных вдов в контейнер с тремя камерами. Пауки избегали те места, где были огненные муравьи. Подобное поведение отмечалось и среди других особей.

«Я очень надеюсь на то, что люди не станут заводить европейских огненных муравьев в своих садах и домах для того, чтобы избавиться от пауков», — отметил ученый Андреас Фишер.

Арахнофобия встречается у многих людей, но отпугивающих пауков средств нет. Муравьи являются агрессивными и вредителями, от которых сложно избавиться. Ученые планируют выяснить, какое вещество, выделяемое ими, способно отпугивать пауков, и есть ли вероятность получить его в лабораторных условиях.

Другие насекомые с помощью феромоновых желез способны привлекать особей противоположного пола. Такую особенность обнаружили немецкие зоологи у самок амазонских богомолов. Железы находятся на спинной стороне брюшка и едва выступают над поверхностью тела.