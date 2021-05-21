Суд вынес приговор 73-летнему жителю Саратова, растлевавшему своих внучек

Саратов, 21 мая. Суд вынес приговор 73-летнему местному жителю, обвиняемому в растлении двух собственных внучек. Мужчина совершал свои преступления с 2016 по 2020 год, он полностью признал свою вину и проведет 10 лет в колонии строгого режима.

«Приговор сравнительно мягкий, видимо, сыграло свою роль «чистосердечное признание». С другой стороны, учитывая возраст осужденного, есть большая вероятность, что он закончит свои дни в колонии. Наверное, это тоже сыграло свою роль в вынесении приговора», — рассказал корреспонденту ФАН юрист Антон Шикин.

Ранее в Саратовской области нашли тело пропавшего рыбака. Правоохранительные органы проводят проверку произошедшего