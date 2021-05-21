Найдена зависимость депрессии от воспалительных процессов в организме

Вашингтон, 21 мая. Депрессия у людей, потерявших любимого человека, нередко сопровождается воспалительными процессами в организме. На это указали ученые из Университета Райса.

Группа ученых провела исследование, участие в котором приняли 99 человек, потерявших супругов. Исследователи учитывали физические и психологические изменения за трехмесячный период.

Ученые пришли к выводу, что у овдовевших супругов, имевших какие-либо воспаления тела после смерти близкого человека, проявлялись более тяжелые признаки депрессии. Если воспалительные процессы отсутствовали, то потеря супруга не воспринималась слишком остро.

Депрессия после смерти близкого человека, по словам ученых, является нормальным явлением. Лучше всего пройти сеанс психотерапии. Клиническое вмешательство потребуется, если признаки плохого настроения не проходят несколько месяцев.

Американские ученые недавно перечислили основные признаки перенесенного COVID-19. В этот список попали депрессия и утомляемость.