Аналитик Емельянов назвал оптимальный период для покупки доллара

Москва, 21 мая. Самый удачный период для покупки доллара складывается сейчас, так как ситуация на рынке в последнее время сложилась в пользу рубля.

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов в беседе с агентством «Прайм» рассказало, что доллар является достаточно удобным базовым активом с точки зрения инвестиций. Закупать его стоит за местную валюту по наиболее низкому курсу.

«Если есть возможность докупать его, пока рубль на пиках, а доллар, соответственно, на дне, то лучше это делать», — объяснил финансист.

Емельянов напомнил, что средневзвешенный курс последний год — 74,2 доллара за баррель, за полгода и квартал — порядка 75. Доллар нужно брать, пока курс находится ниже этого значения. До 73 валюта за последние шесть месяцев опускалась только два раза, а вот выше 76 – почти пять.

Ранее финансовый аналитик объяснил главную опасность инвестиции в доллары. Для курса валюты США большую угрозу представляют массированные вливания денег.