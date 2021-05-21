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новостей
08:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору детских антистресс-игрушек
08:21
Общество
Власти Японии разрешили использование вакцин Moderna и AstraZeneca в стране
08:19
Общество
Жители России стали реже изменять фамилию и имя
08:12
Наука
Муравьиный запах может стать средством отпугивания пауков
08:12
Происшествия
Льдины диаметром 20 мм обрушились на Оренбургскую область
08:01
Наука
Найдена зависимость депрессии от воспалительных процессов в организме
08:00
Ближний Восток
Эрдоган пообещал озвучить сенсацию на Кипре
08:00
Общество
Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей
07:52
Экономика
Аналитик Емельянов назвал оптимальный период для покупки доллара
07:44
Экономика
Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ
07:31
Общество
ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата
07:24
Общество
Синяки на теле могут говорить о циррозе печени
07:12
Общество
Юрист Коростелев назвал бессмысленной прописку в сносимом доме
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
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06:36
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Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ

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Экономика
Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 21 мая. Самыми популярными сберегательными инструментами у россиян стали срочные вклады, текущие счета и наличные в рублях. Такие данные получили аналитики Россельхозбанка.

Срочный депозит, накопительный и текущий счета отметили 47% опрошенных, около 40% участников предпочитают хранить деньги наличными в рублях. Каждый десятый россиянин предпочитает инвестировать в ценные бумаги, передает РИА Новости.

Среди самых безопасных способов сбережения россияне отметили вклады и счета (37%), недвижимость (27%) и наличные средства в рублях (23%). Исследование проводилось среди пяти тысяч жителей РФ во всех субъектах страны.

Аналитики Россельхозбанка выяснили и число россиян, у которых есть финансовая подушка безопасности. Их оказалось 63% среди опрошенных, а у 37% вообще нет накоплений. Наименее рискованным способом вложения они назвали вложения в недвижимость.

россельхозбанк сбережения аналитика
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