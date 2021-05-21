Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ

Москва, 21 мая. Самыми популярными сберегательными инструментами у россиян стали срочные вклады, текущие счета и наличные в рублях. Такие данные получили аналитики Россельхозбанка.

Срочный депозит, накопительный и текущий счета отметили 47% опрошенных, около 40% участников предпочитают хранить деньги наличными в рублях. Каждый десятый россиянин предпочитает инвестировать в ценные бумаги, передает РИА Новости.

Среди самых безопасных способов сбережения россияне отметили вклады и счета (37%), недвижимость (27%) и наличные средства в рублях (23%). Исследование проводилось среди пяти тысяч жителей РФ во всех субъектах страны.

Аналитики Россельхозбанка выяснили и число россиян, у которых есть финансовая подушка безопасности. Их оказалось 63% среди опрошенных, а у 37% вообще нет накоплений. Наименее рискованным способом вложения они назвали вложения в недвижимость.