ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата

Брюссель, 21 мая. Цифровой COVID-сертификат начнет действовать на территории Евросоюза с 1 июля 2021 года, заявил глава комитета по гражданским свободам Европарламента Хуан Фернандо Лопез Агиляр.

Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по введению нового «документа» для жителей ЕС. Окончательно его могут утвердить уже в начале июня. Сертификат планируют выпустить как в цифровом, так и в бумажном форматах.

В сертификат войдут три информационных блока: о вакцинации сертифицированными в Евросоюзе вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее власти Финляндии отказались от вакцинации американским препаратом Johnson & Johnson. Представитель института Эмма Каяндер объяснила, что препарат имеет опасные побочные эффекты и приводит к тромбозу.