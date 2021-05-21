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21 мая 08:38
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новостей
08:24
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору детских антистресс-игрушек
08:21
Общество
Власти Японии разрешили использование вакцин Moderna и AstraZeneca в стране
08:19
Общество
Жители России стали реже изменять фамилию и имя
08:12
Наука
Муравьиный запах может стать средством отпугивания пауков
08:12
Происшествия
Льдины диаметром 20 мм обрушились на Оренбургскую область
08:01
Наука
Найдена зависимость депрессии от воспалительных процессов в организме
08:00
Ближний Восток
Эрдоган пообещал озвучить сенсацию на Кипре
08:00
Общество
Эксперты считают, что Крым пока не готов к полноценному использованию электромобилей
07:52
Экономика
Аналитик Емельянов назвал оптимальный период для покупки доллара
07:44
Экономика
Аналитики выяснили наиболее предпочитаемые способы сбережения у жителей РФ
07:31
Общество
ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата
07:24
Общество
Синяки на теле могут говорить о циррозе печени
07:12
Общество
Юрист Коростелев назвал бессмысленной прописку в сносимом доме
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
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ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата

Общество
ЕС анонсировал вступление в силу COVID-сертификата
pixabay.com

Брюссель, 21 мая. Цифровой COVID-сертификат начнет действовать на территории Евросоюза с 1 июля 2021 года, заявил глава комитета по гражданским свободам Европарламента Хуан Фернандо Лопез Агиляр.

Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по введению нового «документа» для жителей ЕС. Окончательно его могут утвердить уже в начале июня. Сертификат планируют выпустить как в цифровом, так и в бумажном форматах.

В сертификат войдут три информационных блока: о вакцинации сертифицированными в Евросоюзе вакцинами, о последних ПЦР-тестах и о случаях COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее власти Финляндии отказались от вакцинации американским препаратом Johnson & Johnson. Представитель института Эмма Каяндер объяснила, что препарат имеет опасные побочные эффекты и приводит к тромбозу.

европа паспорт COVID-19
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