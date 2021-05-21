Синяки на теле могут говорить о циррозе печени

Москва, 21 мая. Бесконтрольное употребление спиртных напитков может негативно сказаться на организме, в частности на печени. На развитие заболеваний могут указывать изменения на теле.

Алкоголь приводит к накоплению жиров в печени, образованию цирроза и смерти. Внимание к своему организму и своевременное обращение к врачам может обезопасить от серьезных последствий.

Симптомами заболеваний печени являются долго проходящие синяки на теле, усталость, зуд, отеки ног и желтый цвет кожи и глаз. Эти признаки вызывает прекращение производства белков из-за нарушений функций печени.

В список опасных для печени напитков ранее отнесли алкоголь, сладкую газировку и кофе. Из-за них риск летального исхода возрастает даже в молодом возрасте.