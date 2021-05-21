Юрист Коростелев назвал бессмысленной прописку в сносимом доме

Москва, 21 мая. Регистрация по месту жительства или пребывания нужна при записи детей в школу или в поликлинику. Важна ли она для жителя сносимого дома, рассказал юрист Артем Коростелев.

Если дом признан аварийным и жителю предоставят другое жилье или денежную компенсацию, регистрация собственника не имеет значения, передает «Российская газета» слова юриста Коростелева.

В Федеральном законодательстве нет преференций или дополнительных гарантий для тех, кто зарегистрирован в аварийном доме. В документах существует понятие «собственник жилого помещения» без уточнений о прописке по месту жительства.

В России упростили порядок регистрации по месту жительства или месту временного пребывания. Возможность появится при передаче заявления через портал «Госуслуги». После обработки запроса гражданину потребуется поставить отметку в паспорте.