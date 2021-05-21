Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны

Москва, 21 мая. Наблюдения последних десяти лет показали, что на Таймыре и на побережье Восточно-Сибирского моря теплеет быстрее, чем в остальной части СНГ. Об этом сообщил Росгидромет.

Средняя температура, начиная с 1976 по сегодняшний день, выросла во всех регионах СНГ. Однако, по наблюдениям ученых, наиболее высокий скачок показали именно Таймыр и побережье Восточно-Сибирского моря. Там это показатель за последние десять лет увеличился на 0,4 градуса (с 0,8 до 1,2), заявили специалисты ведомства.

В этом году май уже успел удивить россиян аномальными температурами. В ряде регионах РФ столбики термометров значительно превысили климатическую норму, достигнув отметки в 35 градусов выше нуля.