Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran

Москва, 21 мая. Музыкальная группа Duran Duran презентовала 20 мая новую песню и клип Invisible. Видео было сделано с помощью искусственного интеллекта по имени Huxley.

Пояснительная запись в первые секунды видеоролика как раз заявляет, что клип разработали с помощью искусственного интеллекта, которого зовут Huxley. Также в записи трека принял участие гитарист Blur Грэм Коксон.

Презентация песни вживую пройдет 23 мая на церемонии вручения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. Invisible станет частью 15-го студийного альбома музыкантов под названием Future Past.

Искусственный интеллект также оказывает высокую помощь в вопросе безопасности людей. Однако существует обратная сторона медали: как заявляют специалисты, игры с нейросетями опасны.