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21 мая 07:08
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
Все новости

Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran

Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
pixabay.com

Москва, 21 мая. Музыкальная группа Duran Duran презентовала 20 мая новую песню и клип Invisible. Видео было сделано с помощью искусственного интеллекта по имени Huxley.

Пояснительная запись в первые секунды видеоролика как раз заявляет, что клип разработали с помощью искусственного интеллекта, которого зовут Huxley. Также в записи трека принял участие гитарист Blur Грэм Коксон.

Презентация песни вживую пройдет 23 мая на церемонии вручения престижной музыкальной премии Billboard Music Awards. Invisible станет частью 15-го студийного альбома музыкантов под названием Future Past.

Искусственный интеллект также оказывает высокую помощь в вопросе безопасности людей. Однако существует обратная сторона медали: как заявляют специалисты, игры с нейросетями опасны.

искусственный интеллект duran duran invisible
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