Киев, 21 мая. Президент Украины Владимир Зеленский на прошлогодней пресс-конференции пытался говорить о реальных проблемах. Сейчас же он рассчитывает исключительно на покровительство Запада.

Юрист Татьяна Монтян заявила, что поведение украинского лидера не выдерживает никакой критики. Она в интервью изданию «ПолитНавигатор» выразила уверенность, что Зеленский будет сидеть в кресле президента до тех пор, пока его не выгонят западные покровители. До этого времени, по ее словам, глава страны будет заниматься самоуправством. Эксперт оценила ответы на вопросы Зеленского и то, «что он нес».

«В сравнении с прошлогодней пресс-конференцией он стал еще наглее», — отметила Монтян

Ранее Зеленский появился на публике в русском народном костюме. Это было связано с праздником «День вышиванки» и вызвало спорную реакцию пользователей Сети и МИД РФ.