Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности

Москва, 21 мая. Только 63% россиян имеют финансовую подушку безопасности, а у 37% опрошенных нет накоплений. Такие данные получили аналитики Россельхозбанка.

Каждый четвертый участник исследования откладывает до десяти процентов дохода, а каждый пятый – до 50%. Только пять процентов опрошенных переводят на сбережения свыше 50% денежных средств, передает РИА Новости.

Около 61% россиян назвали вложения в недвижимость наименее рискованным способом инвестирования. Вторую строчку занимает вклад в иностранную валюту, а третью – в ценные бумаги. Исследование проводилось среди пяти тысяч жителей РФ во всех субъектах страны.

Сбережения можно вложить в несколько валют, таких как доллар, рубль, евро и юань. Есть предложения и на фондовом рынке, например индивидуальный инвестиционный счет. Но лучший способ – покупка акций российских компаний, которые связаны с нефтью.