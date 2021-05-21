Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль

Лос-Анджелес, 21 мая. Актер Тэйлор Лотнер снимется в новом фильме от Netflix Home Team. Его съемки уже стартовали, пишет Deadline.

Сценарий к кинокартине написали Кристофер Титоун и Кит Блюм. Помимо Лотнера, в ней снимется Роб Шнайдер, известный своими ролями в кинокартинах «Мужчина по вызову», «Цыпочка», а также «Кевин Джеймс».

В основе сюжета заложена история тренера футбольной команды. Он прибывает в родной город после дисквалификации и узнает, что в ней играет его 12-летний сын.

Популярность Тэйлору Лотнера принесла роль в киносаге «Сумерки», где он исполнил роль оборотня Джейкоба. После этого он снялся в нескольких фильмах, которые не возымели популярность у зрителей.

Другой же герой «Сумерек» Роберт Паттинсон, напротив, стал весьма популярным актером и даже закрепил за собой образ «самого главного вампира» в мире кино. Известность ему принесла эпизодическая роль в картине «Гарри Поттер и Кубок огня».