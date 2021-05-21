Ученые из США объяснили причины странных сновидений

Вашингтон, 21 мая. Посредством странных снов человеческий мозг готовится к возможным неожиданным событиям. К такому выводу в ходе исследований пришла группа ученых из США.

Основу этой гипотезы составляет механизм обучения искусственного интеллекта. Нейросети при определенных ситуациях с целью самообучения вносят в работу некоторую хаотичность, искажая при этом часть входных данных. Такой алгоритм служит для того, чтобы сгенерировать новые реакции.

Исследователи уверены, что во сне мозг по такой же схеме искажает полученную информацию, чтобы поддерживать тонус системы, а также более многогранно воспринимать мир. Об этом пишет издание The Guardian.

Ранее ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга. Об этом говорится в масштабном исследовании специалистов Оксфордского университета.