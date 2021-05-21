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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
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Ученые из США объяснили причины странных сновидений

Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
freepik.com  /  jcomp

Вашингтон, 21 мая. Посредством странных снов человеческий мозг готовится к возможным неожиданным событиям. К такому выводу в ходе исследований пришла группа ученых из США.

Основу этой гипотезы составляет механизм обучения искусственного интеллекта. Нейросети при определенных ситуациях с целью самообучения вносят в работу некоторую хаотичность, искажая при этом часть входных данных. Такой алгоритм служит для того, чтобы сгенерировать новые реакции.

Исследователи уверены, что во сне мозг по такой же схеме искажает полученную информацию, чтобы поддерживать тонус системы, а также более многогранно воспринимать мир. Об этом пишет издание The Guardian.

Ранее ученые доказали, что любое количество алкоголя приводит к повреждению мозга. Об этом говорится в масштабном исследовании специалистов Оксфордского университета.

ученые сон исследование
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