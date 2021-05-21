IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями

Москва, 21 мая. Соседи иногда тайно подключаются к Wi-Fi, тем самым сокращая скорость работы интернета. Как защититься от подобного воровства, рассказал IT-специалист Дмитрий Галов.

Частым признаком несанкционированного подключения к Wi-Fi является снижение скорости. Обычно это наблюдается вечером в будни или в выходные дни. Иногда перебои связаны с неполадками на сервере, передает РИА Новости.

Вычислить стороннего пользователя Wi-Fi можно в настройках роутера в списке подключенных устройств. Эксперт рекомендует не экономить на покупке устройства и создавать перечень средств, которым разрешен доступ к интернету.

Еще один способ защиты – использовать более надежный протокол безопасности с шифрованием WPA2. Рекомендуется менять пароли от точки доступа и административной панели, обновлять программное обеспечение.

Иногда интернет могут «воровать» приложения на смартфоне. Проанализировать потребление трафика можно в настройках телефона, найти приложения, которые расходуют его больше. Эксперты советуют отключить автообновление и разрешить передачу данных через Wi-Fi.