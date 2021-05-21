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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
Все новости

IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями

Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
pixabay.com

Москва, 21 мая. Соседи иногда тайно подключаются к Wi-Fi, тем самым сокращая скорость работы интернета. Как защититься от подобного воровства, рассказал IT-специалист Дмитрий Галов.

Частым признаком несанкционированного подключения к Wi-Fi является снижение скорости. Обычно это наблюдается вечером в будни или в выходные дни. Иногда перебои связаны с неполадками на сервере, передает РИА Новости.

Вычислить стороннего пользователя Wi-Fi можно в настройках роутера в списке подключенных устройств. Эксперт рекомендует не экономить на покупке устройства и создавать перечень средств, которым разрешен доступ к интернету.

Еще один способ защиты – использовать более надежный протокол безопасности с шифрованием WPA2. Рекомендуется менять пароли от точки доступа и административной панели, обновлять программное обеспечение.

Иногда интернет могут «воровать» приложения на смартфоне. Проанализировать потребление трафика можно в настройках телефона, найти приложения, которые расходуют его больше. Эксперты советуют отключить автообновление и разрешить передачу данных через Wi-Fi.

интернет wi-fi советы
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