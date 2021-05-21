Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»

София, 21 мая. Болгарские СМИ отметили принципиальные позиции РФ и ФРГ в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2», которые позволили продолжить его строительство.

Читатели издания «Дневник» прокомментировали ситуацию. По словам пользователей, США побоялись утратить доверие Германии в вопросах сотрудничества, поэтому пошли на уступки. В то же время Россия, не обращая внимание на угрозы и санкции, продолжила реализацию проекта, который уже находится на завершающей стадии.

«Шерхан поджал хвост», — пишут пользователи, намекая на недавнее обращение президента России Владмира Путина.

В ходе очередного брифинга для журналистов, пресс-секретарю Джен Псаки был задан вопрос о санкциях США в отношении Nord Stream 2. Она ответила, что остановить строительство газопровода едва ли предоставляется возможным, так как он готов на 95%.

В Германии предположили, что отказ введения санкций произошел по другой причине. Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель написал, что таким образом Соединенные Штаты хотя пойти на деэскалацию отношений с РФ.