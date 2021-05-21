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новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
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Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»

  /   Обновлено: 21 мая 2021 06:57
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
Федеральное агентство новостей

София, 21 мая. Болгарские СМИ отметили принципиальные позиции РФ и ФРГ в вопросе реализации проекта «Северный поток — 2», которые позволили продолжить его строительство.

Читатели издания «Дневник» прокомментировали ситуацию. По словам пользователей, США побоялись утратить доверие Германии в вопросах сотрудничества, поэтому пошли на уступки. В то же время Россия, не обращая внимание на угрозы и санкции, продолжила реализацию проекта, который уже находится на завершающей стадии.

«Шерхан поджал хвост», — пишут пользователи, намекая на недавнее обращение президента России Владмира Путина.

В ходе очередного брифинга для журналистов, пресс-секретарю Джен Псаки был задан вопрос о санкциях США в отношении Nord Stream 2. Она ответила, что остановить строительство газопровода едва ли предоставляется возможным, так как он готов на 95%.

В Германии предположили, что отказ введения санкций произошел по другой причине. Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Хуберт Ветцель написал, что таким образом Соединенные Штаты хотя пойти на деэскалацию отношений с РФ.

санкции сша болгария северный поток
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