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Происшествия
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Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
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06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
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В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома

  /   Обновлено: 21 мая 2021 06:27
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
pixabay.com  /  12019

Вашингтон, 21 мая. Двое американских чиновников из Белого дома пожаловались на шумы в голове. Расследованием дела занялись спецслужбы.

В 2016-2017 годах порядка 50 дипломатов США, пребывающих в тот период на Кубе, заявили об ухудшении самочувствия: появились головные боли и звон в ушах, некоторые из них частично теряли слух и ориентацию в пространстве. В американских СМИ тогда начали появляться материалы со ссылкой на Пентагон, что причиной болезни дипломатов якобы стало некое секретное оружие «направленной энергии».

Как сообщает Первый канал, спустя четыре года история повторилась: в Вашингтоне сообщили об очередных жертвах загадочного недуга. Высокопоставленные чиновники заявили, что им стало плохо после выборов президента США: они жаловались на приступ мигрени и внезапное головокружение.

«Один из них на следующий день после выборов шел от своей машины к воротам Белого Дома и вдруг резко ощутил эти характерные симптомы. Второй эпизод произошел несколько недель спустя рядом с входом на территорию Белого Дома», — заявила обозреватель Кэти Уильямс.

Симптомы объяснили «гаванским синдромом». Сотрудник Министерства торговли США Кэтрин Вернер заявила, что слышала характерный звук в ушах: «какое-то колеблющееся низкое жужжание».

В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
pixabay.com  / 

Как могут происходить атаки подобного «оружия» никто из американцев до сих пор не объяснил. Главная версия: некие таинственные агенты иностранных спецслужб передвигаются по городам и странам на машинах, в которых установлено неизвестное оружие, точечно облучающее выбранную цель. Телеканал CNN заявил, что в Белом доме не пришли к однозначному выводу: была ли «атака» вообще.

«Пока неясно, кто мог стоять за этими инцидентами, если это в самом деле была атака», — сообщает СМИ.

Каких-либо доказательств Белый дом и пресса не предоставляют.

Отметим, после инцидента на Острове Свободы, кубинские следователи назвали «научной фантастикой» заявления Госдепартамента США о неких «акустических атаках». В МИД Кубы подчеркнули, что совершить подобное технически невозможно.

сша белый дом акустическая атака гаванский синдром
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