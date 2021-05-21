В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома

Вашингтон, 21 мая. Двое американских чиновников из Белого дома пожаловались на шумы в голове. Расследованием дела занялись спецслужбы.

В 2016-2017 годах порядка 50 дипломатов США, пребывающих в тот период на Кубе, заявили об ухудшении самочувствия: появились головные боли и звон в ушах, некоторые из них частично теряли слух и ориентацию в пространстве. В американских СМИ тогда начали появляться материалы со ссылкой на Пентагон, что причиной болезни дипломатов якобы стало некое секретное оружие «направленной энергии».

Как сообщает Первый канал, спустя четыре года история повторилась: в Вашингтоне сообщили об очередных жертвах загадочного недуга. Высокопоставленные чиновники заявили, что им стало плохо после выборов президента США: они жаловались на приступ мигрени и внезапное головокружение.

«Один из них на следующий день после выборов шел от своей машины к воротам Белого Дома и вдруг резко ощутил эти характерные симптомы. Второй эпизод произошел несколько недель спустя рядом с входом на территорию Белого Дома», — заявила обозреватель Кэти Уильямс.

Симптомы объяснили «гаванским синдромом». Сотрудник Министерства торговли США Кэтрин Вернер заявила, что слышала характерный звук в ушах: «какое-то колеблющееся низкое жужжание».

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Как могут происходить атаки подобного «оружия» никто из американцев до сих пор не объяснил. Главная версия: некие таинственные агенты иностранных спецслужб передвигаются по городам и странам на машинах, в которых установлено неизвестное оружие, точечно облучающее выбранную цель. Телеканал CNN заявил, что в Белом доме не пришли к однозначному выводу: была ли «атака» вообще.

«Пока неясно, кто мог стоять за этими инцидентами, если это в самом деле была атака», — сообщает СМИ.

Каких-либо доказательств Белый дом и пресса не предоставляют.

Отметим, после инцидента на Острове Свободы, кубинские следователи назвали «научной фантастикой» заявления Госдепартамента США о неких «акустических атаках». В МИД Кубы подчеркнули, что совершить подобное технически невозможно.