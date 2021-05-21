Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner

Москва, 21 мая. Многопользовательская игра в жанре пост-апокалиптического советского прошлого Pioner анонсирована разработчиками. О старте проекта было объявлено еще в 2017 году.

Игра представляет собой MMORPG, где главная цель игрока — выжить. По концепции и атмосфере игра будет напоминать Escape from Tarkov и S.T.A.L.K.E.R.

В игре будет представлена аномальная зона, которая полна сокровищ. Игроку необходимо исследовать все локации и выжить в процессе. Кроме того, команда разработчиков обещает подарить игрокам рейды, широкий бестиарий и разнообразные мутации персонажа. Также планируется добавить крафт, PvP и динамическую смену токсичной погоды, хотя и возникают некоторые опасения, что создатели управятся с таким массивным пластом работы без помощи крупных инвесторов.

Общая популярность компьютерных и мобильных игр заметно выросла в России за прошлый год. Россияне стали чаще покупать и играть.