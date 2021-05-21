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новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
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Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске

  /   Обновлено: 21 мая 2021 06:02
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Южно-Сахалинск, 21 мая. Огонь охватил двухэтажное здание в переулке Связи в Южно-Сахалинске. Из здания эвакуировали 20 жильцов.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасательной службы в 06:47 пятницы (22:45 четверга по московскому времени). Во время прибытия пожарных полыхал цокольный этаж дома. Из-за раннего утра многим людям пришлось выходить на улицу прямо в пижамах. В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению пожара привлекались 18 спасателей и четыре единицы техники. В 07:16 пожар был локализован, а в 08:03 огонь полностью потушили. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.

В Калининграде проводят проверку по факту гибели 11-ребенка при пожаре в квартире на девятом этаже. Предварительно установлено, что мальчик погиб от отравления угарным газом.

пожар сахалин эвакуация южно-сахалинск
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