Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске

Южно-Сахалинск, 21 мая. Огонь охватил двухэтажное здание в переулке Связи в Южно-Сахалинске. Из здания эвакуировали 20 жильцов.

Сигнал о происшествии поступил на пульт спасательной службы в 06:47 пятницы (22:45 четверга по московскому времени). Во время прибытия пожарных полыхал цокольный этаж дома. Из-за раннего утра многим людям пришлось выходить на улицу прямо в пижамах. В результате происшествия никто не пострадал.

К тушению пожара привлекались 18 спасателей и четыре единицы техники. В 07:16 пожар был локализован, а в 08:03 огонь полностью потушили. Общая площадь возгорания составила десять квадратных метров.

В Калининграде проводят проверку по факту гибели 11-ребенка при пожаре в квартире на девятом этаже. Предварительно установлено, что мальчик погиб от отравления угарным газом.