Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса

Москва, 21 мая. Федеральная налоговая служба закрывает компанию певицы Ани Лорак, обвинившей продюсера Константина Меладзе в домогательствах.

Каролина Куек (настоящее имя певицы) является владелицей компании «Ани Лорак Продакшн». ФНС приняла решение о ликвидации фирмы из-за несоответствия юридического адреса организации фактическому, передает «Комсомольская правда».

«По крайней мере, по последней бухгалтерской отчетности за 2019 год, выручка составляла 40 миллионов, прибыль — 15 миллионов. Теперь, если фирма будет закрыта из-за недостоверного адреса, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании», — рассказал юрист Михаил Алексеев.