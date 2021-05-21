Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
21 мая 07:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
Все новости
21 мая 07:07
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
Масштабные противопожарные учения пройдут в Волгоградской области 21 мая
Все новости

Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M

  /   Обновлено: 21 мая 2021 05:49
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
rhc.aero  /  Пресс-служба Вертолеты России

Токио, 21 мая. Японские читатели заинтересовались новой версией вертолета Ка-32, отметив ее преимущества перед предшественниками.

Издание Yahoo News Japan сообщило японским читателям, что российская корпорация «Ростех» показала фотографии новой версии вертолета Ка-32, которой был присвоен индекс Ka-32A11M. Ожидается, что обновленную боевую машину покажут на авиационном шоу МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Ka-32A11M представляет собой пожарный вертолет, который разрабатывала «дочка» Ростеха «Вертолеты России». Машина оснащена новой авионикой, стеклянной кабиной с возможностью работы с очками ночного видения. Улучшить летные характеристики удалось за счет установки мощных двигателей ВК-2500ПС-02. Кроме того, на 1600 кг возросла грузоподъемность.

От предыдущих моделей вертолет отличает новая система пожаротушения, благодаря которой можно набрать четыре тонны воды за 60 секунд, а также добавить в воду 400 литров пеноагента. Ряд преимуществ дает также соосная схема вертолета.

Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
Инфореактор  / Егор Провоторов

Читатели были впечатлены характеристиками Ka-32A11M. Пользователь под ником Lillywhite в комментарии отметил, что «вертолет Ingenuity, который летал на Марсе, и Sikorsky также имеют соосную схему, поэтому за такими разработками стоить следить», приводит перевод «ИноСМИ».

Wjn напомнил, что в Японии уже эксплуатируют Ка-32, вертолет есть у частной летной компании. Будущее же, по словам читателя, за соосной схемой, поэтому он рекомендовал «силам самообороны Японии закупить вертолеты». Пользователь Azx добавил, что модель Ka-32A11M «это серьезный шаг вперед по сравнению с существующими пожарными вертолетами».

Ранее автор журнала The National Interest, специалист по оружию, Питер Сучиу рассказал американским читателям о модернизации российских всепогодных ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». По его словам, акцент при модернизации сделали на расширении номенклатуры бортового вооружения вертолета. В него включили ракеты нового поколения, включая способные поражать цели, не выходя в зону эффективной ПВО противника, многоцелевые боеприпасы.

япония ростех вертолеты россии ка-32 ка-31а11м
Комментировать
Самое популярное
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Общество 82162 18 мая 2021
Мясников озвучил пять симптомов надвигающейся смерти
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
Экономика 60286 19 мая 2021
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 46329 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 41129 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Политика 40419 19 мая 2021
США подвергли Зеленского публичной порке за провокационную тактику «Америка с нами!»
Все новости / Общество / Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
Рейтинг@Mail.ru