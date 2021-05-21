Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M

Токио, 21 мая. Японские читатели заинтересовались новой версией вертолета Ка-32, отметив ее преимущества перед предшественниками.

Издание Yahoo News Japan сообщило японским читателям, что российская корпорация «Ростех» показала фотографии новой версии вертолета Ка-32, которой был присвоен индекс Ka-32A11M. Ожидается, что обновленную боевую машину покажут на авиационном шоу МАКС-2021 в подмосковном Жуковском.

Ka-32A11M представляет собой пожарный вертолет, который разрабатывала «дочка» Ростеха «Вертолеты России». Машина оснащена новой авионикой, стеклянной кабиной с возможностью работы с очками ночного видения. Улучшить летные характеристики удалось за счет установки мощных двигателей ВК-2500ПС-02. Кроме того, на 1600 кг возросла грузоподъемность.

От предыдущих моделей вертолет отличает новая система пожаротушения, благодаря которой можно набрать четыре тонны воды за 60 секунд, а также добавить в воду 400 литров пеноагента. Ряд преимуществ дает также соосная схема вертолета.

Инфореактор / Егор Провоторов

Читатели были впечатлены характеристиками Ka-32A11M. Пользователь под ником Lillywhite в комментарии отметил, что «вертолет Ingenuity, который летал на Марсе, и Sikorsky также имеют соосную схему, поэтому за такими разработками стоить следить», приводит перевод «ИноСМИ».

Wjn напомнил, что в Японии уже эксплуатируют Ка-32, вертолет есть у частной летной компании. Будущее же, по словам читателя, за соосной схемой, поэтому он рекомендовал «силам самообороны Японии закупить вертолеты». Пользователь Azx добавил, что модель Ka-32A11M «это серьезный шаг вперед по сравнению с существующими пожарными вертолетами».

Ранее автор журнала The National Interest, специалист по оружию, Питер Сучиу рассказал американским читателям о модернизации российских всепогодных ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник». По его словам, акцент при модернизации сделали на расширении номенклатуры бортового вооружения вертолета. В него включили ракеты нового поколения, включая способные поражать цели, не выходя в зону эффективной ПВО противника, многоцелевые боеприпасы.