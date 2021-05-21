Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине

Москва, 21 мая. Открутить прикипевшую гайку в автомобиле можно гаечным ключом или воротком, однако если это не помогает, эксперты рекомендуют специальный ударный аккумуляторный гайковерт.

Облегчить задачу по откручиванию прикипевшей гайки в авто может полупрофессиональный гайковерт. Он обладает достаточно мощным мотором, который справится с любой, даже самой сложной прикипевшей деталью. Кроме того, он оснащен бесщеточным двигателем, что делает его более долговечным.

Плюсом данного устройства является и то, что для работы с ним не нужно иметь особую физическую подготовку. Гайковерт весит чуть больше килограмма, а его мощность позволяет откручивать и закручивать прикипевшие детали без усилий для удержания устройства.

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