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новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
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Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
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Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине

Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
Федеральное агентство новостей  /  Анастасия Алексеева

Москва, 21 мая. Открутить прикипевшую гайку в автомобиле можно гаечным ключом или воротком, однако если это не помогает, эксперты рекомендуют специальный ударный аккумуляторный гайковерт.

Облегчить задачу по откручиванию прикипевшей гайки в авто может полупрофессиональный гайковерт. Он обладает достаточно мощным мотором, который справится с любой, даже самой сложной прикипевшей деталью. Кроме того, он оснащен бесщеточным двигателем, что делает его более долговечным.

Плюсом данного устройства является и то, что для работы с ним не нужно иметь особую физическую подготовку. Гайковерт весит чуть больше килограмма, а его мощность позволяет откручивать и закручивать прикипевшие детали без усилий для удержания устройства.

Ранее юрист Анна Куклева напомнила водителям о необходимости соблюдения правил во время отдыха на природе, чтобы не нарваться на санкции. По словам специалиста, в худшем случае автомобилисту может грозить крупный штраф.

автомобиль прикипевшая гайка гайковерт
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