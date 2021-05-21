Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами

Санкт-Петербург, 21 мая. Велосипедов и самокатов становится все больше на улицах городов. Водители развивают высокую скорость и подвергают опасности не только себя, но и пешеходов.

Многие города еще не оборудованы разметкой, предназначенной для подобного транспорта. Водителям приходится ездить по тротуарам. Ежедневно в больницы попадают люди, которые получили травмы от езды на электросамокате или при столкновении с ним, рассказал врач Сергей Черняев в беседе с «Доктором Питером».

«У них полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать. Важно сказать, что это очень серьезные травмы. Дело в том, что скорость, которую развивает электросамокат – это до 40 км в час. И поверьте, это очень приличная скорость для незащищенного человека», — отметил травматолог.

Чаще всего пациенты отделываются ушибами и не обращаются за медицинской помощью. Если спустя время боль не ушла, могут быть диагностированы растяжение, вывих, предупредил специалист.

Число ДТП с участием водителей электросамокатов и пешеходов увеличилось в несколько раз. Власти Петербурга объясняют это ростом количества средств передвижения в городе. Чаще всего аварийные ситуации происходят на пешеходной зоне.