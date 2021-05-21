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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
07:04
Происшествия
Псевдомассажистка украла у пенсионерки из Ленобласти 125 тыс. рублей
07:00
Общество
В Крыму вспомнили, как не дали украинскому олигарху Ахметову использовать Севастополь
06:41
Общество
Росгидромет назвал самые «быстротеплеющие» территории страны
06:40
Общество
Искусственный интеллект Huxley создал ролик для сингла Duran Duran
06:36
Политика
Юрист Монтян назвала Зеленского «наглецом» после его общения с журналистами
06:33
Экономика
Аналитики выяснили число жителей РФ с финансовой подушкой безопасности
06:31
Общество
Звезда «Сумерек» Лотнер получил первую за пять лет роль
06:23
Происшествия
Петербурженку разорвало на части после падения с балкона дома
06:21
Общество
Ученые из США объяснили причины странных сновидений
06:20
Общество
IT-эксперт Галов дал советы по защите Wi-Fi от подключения соседями
06:11
Политика
Болгарские СМИ оценили снятие санкций с «Северного потока — 2»
06:10
Общество
В США вновь ищут «виновников акустической атаки» на чиновников Белого дома
06:06
Общество
Анонсирована русская пост-апокалиптическая многопользовательская игра Pioner
06:00
Происшествия
Спасатели вывели 20 человек из горящего дома в Южно-Сахалинске
06:00
Общество
Юные убийцы: школьный терроризм в кино, музыке, литературе
05:56
Шоу-бизнес
Заявление Лорак о домогательствах Меладзе стоило ей бизнеса
05:41
Общество
Японцы советуют властям страны присмотреться к российским вертолетам Ka-32A11M
05:39
Общество
Автолюбителям назвали способы открутить намертво прикипевшую гайку в машине
05:38
Общество
Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
05:35
Общество
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Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами

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Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
Пресс-служба Urent

Санкт-Петербург, 21 мая. Велосипедов и самокатов становится все больше на улицах городов. Водители развивают высокую скорость и подвергают опасности не только себя, но и пешеходов.

Многие города еще не оборудованы разметкой, предназначенной для подобного транспорта. Водителям приходится ездить по тротуарам. Ежедневно в больницы попадают люди, которые получили травмы от езды на электросамокате или при столкновении с ним, рассказал врач Сергей Черняев в беседе с «Доктором Питером».

«У них полноценные переломы, которые чаще всего нужно оперировать. Важно сказать, что это очень серьезные травмы. Дело в том, что скорость, которую развивает электросамокат – это до 40 км в час. И поверьте, это очень приличная скорость для незащищенного человека», — отметил травматолог.

Чаще всего пациенты отделываются ушибами и не обращаются за медицинской помощью. Если спустя время боль не ушла, могут быть диагностированы растяжение, вывих, предупредил специалист.

Число ДТП с участием водителей электросамокатов и пешеходов увеличилось в несколько раз. Власти Петербурга объясняют это ростом количества средств передвижения в городе. Чаще всего аварийные ситуации происходят на пешеходной зоне.

водители травма самокат
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Все новости / Общество / Врач Черняев рассказал о травмировании людей электросамокатами
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